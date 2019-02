Rocío Oliva: “No sé si voy a ganar seis millones de dólares"

A la salida de la obra “Mi mujer se llama Mauricio” y antes de subirse a su camioneta negra, Rocío expresó: “No sé si voy a ganar 6 millones como todos dicen. Es mentira que haya hablado con Burlando para que me represente. Solo soy amiga de Barby (Franco), pero de antes de salir con Diego incluso.

Yo averigüé y sé que tengo hasta 6 meses para pensar la demanda y reclamar”, dijo la futbolista de River. Le preguntaron si había sufrido maltrato del Diez y aclaró que no, también comentó que no lo ve desde que se separaron y que no sabe nada sobre la miniserie que se rodará sobre la vida del ídolo.