Rodrigo Noya: "Pedí una milanesa y me enviaron un Milhouse"

"Yo no sé si me están haciendo bullying o qué", se preguntó el actor en un video que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 300 mil seguidores. "Pedí una milanesa a un local conocido de Belgrano y me la traen así, con un Milhouse. ¿Es normal esto?", consultó el participante del Bailando 2019 mostrando el dibujo del popular personaje de Los Simpson.La leyenda encima de su video que decía "¿Qué onda?".

Al ser consultado por Teleshow, Rodrigo Noya aseguró que, lejos de denunciar algún tipo de bullying, se lo tomó con humor: "Lo compartí como un chiste. Me causó gracia".

Luego aclaró que la iniciativa del local de comidas tuvo que ver con celebrar el Día del niño, junto a sus clientes y que fue casual que a él le haya tocado justo ese personaje.

El local, por su parte, publicó en Instagram un mensaje con las pertinentes disculpas. "Nos comunicamos con Rodrigo después de su publicación en Instagram y nos comentó que en ningún momento lo tomó con mala intención, sino que, por el contrario, le agregó humor a la situación. Aún así le pedimos disculpas; identificamos al responsable y él se siente muy apenado. Agradecemos la buena onda de Rodrigo, reiteramos nuestras disculpas y enfatizamos nuestro repudio a cualquier forma de bullying u ofensa hacia otras personas", dice el texto.

Rodrigo devolvió la gentileza. "¡Gracias por esto! En ningún momento lo tomé como ofensa. No perdamos el humor, gente", agregó.