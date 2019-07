Romano se peleó con panelista de Intratables y lo escrachó una productora

Este jueves, y en pleno furor por el éxito del debut de El Marginal 3, Romano visitó el renovado Intratables. Renovado en las palabras, porque en los hechos sólo cuenta con la incorporación de Ernestina Pais, Luis Bremer y Fernando Chino Navarro; por lo que el actor llegó dispuesto a todo, con tal de ganarle la discusión a los panelistas.

Y fue en este ámbito en el que el actor decidió que Claudio Savoia se convirtiera en su primera víctima. Todo comenzó cuando la panelista Carolina Losada le preguntó si prefiere la televisión que hace Sebastián Ortega (productor general de El Marginal) o la de Marcelo Tinelli.

“A mí los gavilanes no me gustan. Es un ave feita, no me gusta. Y tampoco me gustan los entretenedores porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama ‘Pasapalabra’. En cuando alguien no sabe que contestar dice ‘pasapalabra’ como si tuviera cinco años, me gustaría que hubiera un debate político en esa hora”, dijo Romano ante el aplauso de Plager que supuso que prefiere ver Intratables.

“Lo que no me gusta de Intratables es el sesgo de derecha que tiene. Deborita es de derecha, Vilouta es de derecha, este señor es de derecha”, dijo Romano dirigiéndose a Savoia, que le replicó: “a mí no me conocés ni me lees”.

“Hablo lo que se me da la gana de vos y de quien carajo quiera”, dijo Romano.

“Me tratas mal, sos un maleducado”, respondió el periodista.

“Si te parece que te traté mal, entonces no me des órdenes. Hablo lo que se me da la gana y de vos hablo porque te veo por televisión diciendo gansadas”, cerró.

Más adelante, Doman le pidió en vivo al actor que se reconcilie con Savoia, y ambos sellaron una tregua como caballeros.

Otra persona que se sintió ofendida con las palabras de Romano no estaba en el estudio pero no por eso se quedó callada. En las redes sociales, la productora de Pasapalabra escrachó al actor por haber pedido un cachet para ser parte del ciclo.

“Gerardo Romano pidió $8.000 para venir a Pasapalabra. Se le dijo que NO. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en Navidad. Si algo no somos es pelotudos… como para pagarle a él”, escribió la productora del ciclo que, según sus palabras, se hace de manera gratuitas dada la cantidad de famosos que aparecen día tras día. Pero, teniendo en cuenta el buen rating del que goza el envío de Iván De Pineda (que el año pasado borró a Pampita de la competencia), ¿es de pelotudos pagarle un cachet a quienes colaboran allí? ¿Ella tampoco cobra sueldo o considera que deba pagárseles a quienes aparecen en cámara?