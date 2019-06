Romina Gaetani también denunció públicamente a Juan Darthés

Gaetani compartió elenco con Darthés en las tiras Simona (2018) y Soy Gitano (2003), siendo esta última la producción en la que sufrió este tipo de situaciones.

De esta manera, la actriz se sumó a sus colegas Anita Coacci, Calu Rivero y Thelma Fardín, en denunciar el accionar de Darthés, a quien esta última señaló como su violador.

“No le creo a Darthés. No salí a hablar en su momento sobre él porque no podía por muchos factores que no puedo revelar. En su momento tuvimos una conversación en el camarín, donde le pedí que se fuera de Simona; y mi pedido fue extensivo a la productora (de Pol-ka) Paula Granica”, dijo Gaetani.

“En Simona no la pasé bien con Juan pero lo que pasé sería menor al lado de lo de Thelma. En la conversación le recordé lo que pasé con él en Soy Gitano donde le dije que iba a salir a bancar a Calu Rivero porque yo pasé una situación fea en la que se pasó de la raya”, agregó, antes de solidarizarse con Valeria Bertuccelli y Erica Rivas, que el año pasado denunciaron maltrato por parte de Ricardo Darín.

“Entiendo que si hay sororidad, hay sororidad con todas y si creemos en una, creemos en todas”, dijo, en referencia a la nula atención que puso en sus casos el colectivo de Actrices Argentinas, una de cuyas titulares, Dolores Fonzi, se manifestó muy amiga del actor.