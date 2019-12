Ayer, en una charla con Catalina Dlugi volvió a hablar del tema y contó que ella también sufrió trabajando con Darthés.

"Le golpeé la puerta del camarín de Darthés, me senté a hablar con él porque prefería decirle de frente que iba a salir a dar notas a favor de Calu y de las que estaban denunciando", expresó.

Luego, recordó que tuvo una mala experiencia con él en otra ficción: "Yo había sufrido un hecho similar en su momento en Soy Gitano".

Y contó cómo fue encararlo: "Mirándolo a los ojos le dije que daba fe de que lo que estaban diciendo era verdad. Yo no había sufrido a ese nivel, pero en Soy Gitano se pasó conmigo, hizo un poco de más y no hacía falta. No salté porque esas cosas, a mí, me dejan paralizada", continuó. Gaetani dijo que nunca le creyó y que quiso ensuciarla.