Romina Malaspina posó con transparencias y enamoró a sus seguidores

Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la modelo y DJ comparte contenido diariamente para mantener entretenida a su audiencia con sus mejores producciones de fotos y videos.

Romina-Malaspina-la-ex-chica-reality-que-esta-causando-sensacion-en-Instagram.jpg

En esta oportunidad, Romina Malaspina les regaló un pequeño regalito a sus fans con un anticipo de su última producción fotográfica ultra sensual. Una vez más, la rubia se fotografió en ropa interior jugándosela con un conjunto color verde esmeralda de brassier y bombacha culotte con portaligas y atrevidísimos detalles de transparencias.

Cabe destacar que al igual que otras famosas como Cande Tinelli, Silvina Escudero, Romina Malaspina publica fotos de alto contenido sensual en una plataforma para suscriptores.

romina-malapina-corpino-transparenciasjpg.jpg

Romina Malaspina y La Joaqui publicaron una foto muy cariñosa

Romina Malaspina y La Joaqui confirmaron su amistad, luego de que la ex participante del "Bailando 2023" y de Gran Hermano, sea una de las celebrities invitadas al cumpleaños de la cantante y jurado de Got Talent Argentina.

“Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada. Cada día que pasa, me doy más y mas cuenta de que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño porque aprendí el valor del menos es más...”, afirmó la Joaqui tras el evento con la aparición sorpresa de María Eugenia "La China" Suárez.

Romina Malaspina y La Joaqui arrasaron en las redes sociales con sus outfits sporty chic de lo más sexy con babuchas estilo jogginetas y bodys ultra ceñidos, lo que provocó una lluvia de elogios de sus fieles de seguidores que republicaron cada uno de los posteos.