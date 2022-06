Romina Malaspina posó con una bikini en la Florida

Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la modelo y DJ comparte contenido diariamente para mantener entretenida a su audiencia con sus mejores producciones de fotos y videos.

3OSXUFUB7REPHDGBBWKIY2LOYU.jpg

Sin embargo, ahora se está tomando unos días de descanso en Estados Unidos, Florida. Más allá de las vacaciones, la ex conductora de Canal 26 no pierde la oportunidad de compartir con sus fanáticos su día a día y esta vez no fue la excepción.

280761308_499983875205008_7488108836501138037_n.jpg

Romina Malaspina compartió una serie de fotos en las que se la puede ver posando para la cámara en una playa, con una bikini turquesa con detalles en naranja. La publicación que tiene como única protagonista a la ex Gran Hermano fue un éxito total y hasta el día de hoy acumula más de 58 mil likes.