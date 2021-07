Romina Malaspina quiere participar en Mastechef Celebrity 3

Embed

La conductora y modelo reveló en diálogo con el ciclo Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) que le gustaría ser parte del certamen de cocina de Telefe: “No voy a dejar la tele. Me gustaría mucho entrar a Masterchef", dijo Malaspina.

A su vez, la ex conductora de canal 26 recordó que "Ya hice tres realities y no sé si eso podría quizás dilatar más lo que quiero hacer en la música”. “Sin embargo, yo aprendí mucho a hacer recetas fitness dulces y saladas”, contó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

“Yo lo miraba Masterchef, no lo seguí mucho, pero me moría de risa con Alex Cannigia y antes con Vicky Xipolitakis", indicó la ex Gran Hermano, y aseguró que "Los realities son descanso mental”.