Romina Malaspina: "Sol Pérez me tiene bloqueada desde el día del top"

“Grabamos el programa con Andy el miércoles pasado, y él empezó a tener síntomas el sábado. El domingo se hizo el hisopado que se enteró el lunes que había dado positivo. Por los plazos yo no entraría en la zona de riesgo, pero por protocolo desde el canal (26) me exigieron hacer el test y el hisopado. Antes de ayer me hice el test rápido en casa, y me dio negativo. También me hice el hisopado y estoy a la espera del resultado”, reveló en diálogo con Intrusos.

Más allá de referirse a las complicaciones que trajo su participación en la mesa de Kusnetzoff, la “chica del momento” se refirió a su relación con sus compañeras de Canal 26: “Celeste Muriega me tira muy buena onda. Con Sol (Pérez) nada, me tiene bloqueada en Instagram y Twitter desde el día del top. No sé por qué rara cuestión”.

Inevitablemente ese comentario llevó la charla hacia “el día del top”: “Yo creí que la gente no se iba a dar cuenta de ese error de vestuario. Yo me fui a dormir y al otro día estalló Twitter”.

“Probarlo en casa es muy distinto a verlo después en el estudio. Me puse pezoneras, pero al verlo con las luces en cámara fue mucho más de lo que imaginé”, aseguró sobre la elección de ese vestuario que no tardó en viralizarse.

Romina Malaspina - Sol Pérez

ADEMÁS:

