Romina Uhrig contó que un camionero la había chocado a propósito luego de reconocerla

“Fue acá cerquita, a un par de cuadras. Yo tenía que doblar a la izquierda y un flaco se me tira encima y me choca de costado. Una maldad, me empezó a decir de todo”, describió Romina en Se Picó, el programa de streaming que conduce junto a Gastón Trezeguet y Laura Ubfal en República Z.

zx35yRiR-34105381.mp4

Y agregó: "Yo trato de pasar desapercibida cuando manejo porque hay gente muy mala. El tipo me empezó a gritar de todo: ‘kuka’, ‘hija de pu...’, cosas horribles”. Fue allí que también confió que “una señora le pidió que dejara de insultarme. Fue muy feo. Qué gente mala. ¿Sabés lo horrible que es que te choquen a propósito? ¡Encima era un camión!”.

Durante el intercambio, el camionero hizo comentarios sobre su auto nuevo, que Romina había adquirido recientemente. “Lo compré con mucho esfuerzo tras vender el anterior”, confesó Uhrig, quien no pudo ocultar su desconcierto cuando el hombre señaló que sabía dónde había adquirido el vehículo: “Encima te lo compraste con esos chantas”.

“Yo me bajé, me planté frente a él y le exigí: ‘Me das todos los datos ya’. No me importó nada, paré el tránsito y lo grabé mientras me insultaba”, cerró firme aunque todavía asustada.

En una reciente conversación con Jey Mammón, Romina Uhrig detalló que realiza dos sketchs en su debut teatral, junto a Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Romina se sube a las tablas de la mano de la obra "Toy sin plata", en los actos "Barbie" y "Clonación".