Rozín: "Queremos ofrecer siempre algo más creativo"

La Peña de Morfi nació como apéndice del ciclo diario Morfi, Todos a la Mesa que este año no sale al aire por decisión del canal: "La Peña... cumple con la misma función que el espíritu de Badía, los cantantes anuncian sus shows, como lo hizo Soledad Pastorutti o Abel Pintos. Además, abrimos un espacio a las nuevas camadas como primera vidriera y recuperar este espacio me da mucho orgullo".

La Peña... fue dando pequeños pasos con el tiempo hasta convertirse en una cita ineludible con el público porque cada año se extendía más en el horario. Es el programa más largo de la televisión abierta, arranca a las 11 y termina a las 17: "Es una propuesta que me hace muy feliz; que la gente la mira y la sostenga en el tiempo es un lindo regalo".

Para Rozín no hay secreto en la buena performance de La Peña... "No se trata de cambiar el formato, sino mantener la propuesta y ofrecer siempre algo más creativo". Cuando se le pregunta por la competencia con los Almuerzos de Mirtha Legrand, Rozín no se mete y quiere quedar a un lado. Mejor dicho se refugia en La Peña... "Yo soy cocinero, no soy crítico en gastronomía. Armo mi restorán, mi propuesta y me parece bien que lo juzguen los demás. No es mi lugar opinar de los demás. A mí encanta esa relación personal con el espectador que espera mi programa los domingos.".

A la hora de elegir los invitados, Rozín se guía por sus percepciones y gustos.

En el rubro cocina y humor sigue con el mismo equipo: Santiago Giorgini continúa homenajeando las raíces nacionales con sus propuestas gastronómicas junto a Chantal Abad y Rodrigo Cascón. El humor está a cargo de un equipo sólida integrado Roberto Peloni, Toti Ciliberto, Alejandro Gardinetti y Pato Muzzio.

El éxito de La Peña de Morfi, para Rozín es "la suma de todas las partes. Todos construyen y todos tienen su lugar, como mi coconductora Jésica Cirio que me acompaña desde hace tres temporadas. Ella es el toque de alegría del ciclo y con Santiago Giorgini conducen un segmento de media hora que suma mucho entre receta y baile".

