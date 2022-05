4NZol3n9pRiBP_nX.mp4

En su columna de espectáculos en el ciclo A la tarde (América), Zaffora explicó que todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. “Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana”, indicó.

El panelista reprodujo la charla que tuvo con Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo, el hijo mayor del exjugador y que reside en Italia. “Ana habla de que su hijo, Gianluca, no sería parte de la boda. ‘Es su vida, que haga lo que quiera, yo no iba a decir nada’”, aseguró.

“Como Elena lo dijo en su posteo, me preguntaron si había una fecha y la dije, pero a nosotras jamás nos comunicó”, aseguró la expareja de Osvaldo, quien recientemente lo expuso por una controvertida actitud que él habría tenido con su hijo.

Así, Ana contó que conoce más de cerca el caso de Elena Braccini, madre de las dos hijas italianas del exjugador, que el de la actriz Jimena Barón, con quien Osvaldo tiene a su hijo Morrison. “Yo solo sé mi caso y el de Ele. El de Jime no sé. Nosotras lo hicimos público, Ele y yo, pero desconozco”, señaló.

Por último, el periodista no dudó en difundir la información que tenía la postura de Claudia Villafañe y Dalma Maradona sobre el casamiento de Gianinna: "Dalma y Claudia están encendidas".

"Obviamente están en contra antes este (anhelo) de Gianinna, más allá del amor que le tienen. La quieren y la bancan, está todo muy bien a nivel familiar porque son un tridente muy poderoso", continuó y aseguró que Osvaldo sólo trajo conflictos a la familia.

Según trascendió en las últimas horas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se casaron este martes 10 de mayo a las 10 de la mañana en homenaje -lógicamente- a Diego Maradona.

La ceremonia habría sido en un barrio privado de Tigre y con la presencia de un selecto grupo de amigos de la pareja entre las que no habría estado tampoco la madre de la novia.

Denise Dumas, panelista de Flor de equipo (Telefe) se comunicó con Claudia por whatsapp y recibió una respuesta que fue recibida con sorpresa en el estudio: "¡Atención, atención! Me acaba de contestar Claudia...", dijo Denise.

"Ella me dice que no se habla con Gianinna y que no tiene idea del casamiento. Que no se habla, no hoy, que no se habla nunca. Esto es una crisis inesperada", añadió al aire la exparticipante de MasterChef Celebrity ante la mirada de asombro de sus compañeros.