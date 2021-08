Sabrina Rojas: "Me han sido y he sido infiel"

En su paso por Los Mammones, Jey le preguntó si creía que el poliamor era la previa del divorcio. Sabrina le respondió: "Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir ya vengo, me voy con otro".

Entonces, el conductor le consultó si había sido infiel en algún momento de su vida y ella le respondió rápidamente y con total sinceridad: "Sí. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido infiel. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado... La vida misma".

Lo que no se animó a contar Sabrina son los nombres de los involucrados aunque al menos dio el primer paso y se hizo cargo