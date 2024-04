Gran Hermano 2023: Coty Romero entró a la casa y ninguneó a Furia

Con este nuevo reingreso, son catorce los jugadores actualmente tiene en el programa que conduce Santiago del Moro, siete los participantes originales -están desde el 11 de diciembre de 2023-, dos son reemplazos -Virginia Demo y Coty- y cinco son nuevos entraron el 4 de marzo de 2024-.

Recordada por su juego fuerte, su personalidad picante y su famosa frase "que se vacha", la joven correntina sorprendió a Juliana Scaglione con un extraño gesto, algo que la doble de riesgo interpretó como un "ninguneo" hacia su persona.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó” fue lo que le dijo Furia a Emmanuel Vich, mientras el resto de los "hermanitos" le daba la bienvenida a Romero. Segundos después agregó visiblemente enojada “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

Una vez que Coty se instaló en el dormitorio, Santiago de Moro ingresó en la casa -a través del televisor- y le dio la bienvenida a la joven correntina y les comunicó a todos los jugadores que -la recientemente ingresada- podrá nominar y ser nominada a partir de este miércoles "Desde este instante, Coty está en competencia. Entra por una persona que se fue. Entra directamente a jugar con ustedes".

Sobre el final del programa, Santiago del Moro abrió el sobre amarillo y anticipó que hoy, miércoles 10 de abril, se realizará votación mixta "inauguramos la semana de votación mixta" y procedió a explicar como se implementará el sistema "Ellos no van a saber. Ellos van a votar en negativo, cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a los que quieren que se quede. ¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa, la gente va a definir quién se queda y quién se va. Y ahí se van a medir un poco los fandoms".