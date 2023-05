Sabrina Rojas y el Tucu López, reconciliados: las pruebas

Pochi de Gossipeame publicó en su cuenta de Instagram la imagen de la modelo y el conductor juntos nuevamente: “Parece que hay reconciliación”.

Sabrina y Tucu fueron vistos juntos en el acto del colegio donde estudian los hijos de la actriz. Fue entonces que una mamá que también asistió al evento les tomó las fotos y se las envió a la influencer, quien las ventiló en las rede scciales.

Luego de la separación por rumores de infidelidad, Tucu López dejó en claro que haría todo por volver a conquistar a Sabrina Rojas y remarcó: “Estoy totalmente enamorado”.

En diálogo con Intrusos, el conductor expresó: “Yo creo que sí se puede revertir la situación. Esa es mi intención. Siempre intento llegar al diálogo, estoy enamorado”.

A principios de este mes, Sabrina Rojas contó que habpia separado de Luis "El Tucu" López, luego de que saliera a la luz un supuesto affaire del locutor con una joven en un boliche de Córdoba.

Damaris Cané contó detalles del encuentro en Zebra y la actriz se sintió muy descuidada por su pareja.

Si bien él aseguró que sólo estuvieron charlando en el boliche y que no pasó a mayores el encuentro, a Sabrina no le gustó nada y decidió dar por finalizada la relación que tenía desde hace más de un año y medio con el locutor.

Luego de la ruptura, la actriz viajó a Puerto Rico a visitar una amiga y descansar. Y, ¿por qué no? Plantearse qué hará en el futuro, dada la insistencia de su ex por volver a estar juntos.

A su regreso, le preguntaron a Sabrina si pensaba volver con el Tucu porque se habían vuelto a seguir en redes sociales y él no dejó de escribir mensajes que evidenciaban que iba por la reconquista. “Así de duro te ando pensando todos los días”, fue uno de los mensajes que compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, la actriz no dio el brazo a torcer: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

Sin título-1.jpg Sabrina Rojas y el Tucu López, juntos,

El romántico saludo de cumpleaños de Tini a Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen compartiendo la vida juntos y se muestran muy acaramelados cada vez que tienen la oportunidad. Esta vez, la cantante decidió enviar un romántico saludo al futbolista para saludarlo por su cumpleaños número 29.

Tini publicó varias fotos y videos del jugador del Atlético de Madrid en su cuenta de Instagram, ni bien dieron las 12 en España, donde se encuentran viviendo actualmente.

ADEMÁS: Alina Moine blanqueó su romance con un futbolista: quién es

“Feliz cumple bombón de mi vida”, le escribió la artista a su novio, y después agregó: “Te amo tanto”. En las imágenes se lo puede ver al futbolista tomando un helado, en momentos de relax, como compartiendo canciones y hasta cantando alguna que otra de Tini.

Hace pocos días, dieron que hablar por la supuesta propuesta de matrimonio, que se habría dado durante un viaje romántico a Ibiza, aprovechando el descanso del futbolista en el torneo que juega en España y los días libres de la cantante, previo que presente su último tema junto a Tiago PZK.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tuvieron un inicio de relación un poco tormentoso porque el jugador venía de una larga relación con Cami Homs, madre de sus dos pequeños hijos.

Justo hace un año confirmaron su relación. A fines de abril de 2022, Tini y De Paul blanquearon su romance y, desde ese entonces, no se separaron más. La exitosa cantante lo acompañó en los partidos del Mundial de Qatar 2022 y después estuvo en casi todos los festejos de la Selección Argentina, donde se la pudo ver integrada al grupo de mujeres de los jugadores.