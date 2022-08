En el programa Paren La Mano (Vorterix) Piti contó como fue la creación del tema "¿Qué es Dios?" y reveló que el propio Maradona le pidió una canción para su madre, la Tota y que luego de escucharla, le envió un emotivo audio en el que -incluso- lloró.

Un día después de la nota, el audio fue reproducido en el programa, emocionó a todos y se viralizó.

eWo7sBeW8khqjBOD.mp4

"Muchachos, la canción es maravillosa, no se le puede poner nada más. El corazón que le meten y lo de mi vieja con mi viejo fue todo lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentira, acá no hay nada de querer sacar provecho. Ustedes lo hicieron de corazón y les agradezco con el alma. Con el alma no solo mía, sino de todos mis hermanos y de mi vieja...gracias muchachos...ya nos vemos", les dice un Maradona completamente emocionado.