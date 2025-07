La Voz Argentina: un agradecido con Miranda!

Durante toda la charla, el participante tucumano fue haciendo comentarios que dejaban entrever que iba a elegir diferentes equipos hasta que, finalmente, cuando llegó el momento de revelar a qué Team se sumaría Emiliano sorprendió al decir que elegía a los Miranda! . Sorprendidos, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas fueron a abrazar al cantante y llena de alegría Juli expresó "¡Estoy re contenta!".

Aún con la sorpresa en el ambiente por la elección del equipo Miranda!, el tucumano Emiliano Villagra decidió contar el motivo de su elección y le explicó conmovido a Ale Sergi los motivos de su decisión "Cuando era la pandemia veía tus videos de producción, cómo grababas la guitarra y yo estaba ahí como loquito...".

Ante semejante historia, el cantante y compositor del dúo pop no ocultó su alegría y emoción "Qué bueno, cuánto me alegra, me da mucho orgullo " a lo que el participante de Las Talitas manifestó su gratitud por lo vivido "Muy agradecido".