Sandra Villarruel: "Darío Barassi es el calco de Jorge Porcel"

En diálogo con “Por si las moscas” con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Sandra Villarruel, la “bebota” de Porcel opinó, en principio, que en ATAV, “Barassi es el calco de Porcel”, y sobre eso, añadió: “yo recuerdo que por mi personalidad conmigo no se zarpaban mucho, pero sí veía la violencia contra mis compañeras. Recuerdo el maltrato sufrido por Yuyito González, la basureaban de arriba a abajo. Es claro que los violentos eligen bien dónde meterse”.

Y luego, expresó: “a mí me pasó que actuando en un programa cómico, pasamos una escena que yo respondí al final en el corte y como los cómicos se enfurecían si les sacabas los remates, cuando lo pasaron por la tele, me borraron”.

Asimismo, reconoció que “cuando empezó a cambiar el humor, y se visibilizó lo que era abuso, lo que estaba mal, los temas en agenda, yo me fui deconstruyendo y fue automático que ‘la bebota’ me haga ruido. Como yo elijo que me interpele lo nuevo, elegí soltar el pasado”. ¿Cómo era trabajar con Porcel?: “a medida que era parte lo naturalizaba pero yo sentía la incomodidad y la degradación”.

andrea-rincon-y-dario-barassi-1545827 (1).jpg Darío Barassi, en escena con Andrea Rincón.

Para concluir, destacó: “yo recuerdo estar haciendo los monólogos con Porcel que hablaba de mi cola y me sentía incómoda, sentía la degradación. Era normal que se rieran de nosotras, y que herirnos, y reírse de nuestro físico fuera parte del humor”.

“Todo estaba permitido en ese momento. Siendo parte de eso, hoy en día reconozco que agradezco que haya rechazo por esa época”.