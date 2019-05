Santiago Bal sufrió una dura caída y Carmen corrió al rescate

Carmen Barbieri habló con Jorge Rial en Intrusos y contó el momento que están viviendo. ‘ No dormimos en toda la noche. Santiago está en una silla de ruedas, las piernas no le dan, no lo sostienen. Toda la noche me pedía que lo llevara al baño’, relató Carmen en el programa de América.

ADEMÁS:

Carmen está cuidando de su ex marido y se refirió al accidente: "Mariano, el hijo mayor de Santiago, iba a buscarlo para llevarlo al médico. Era una visita de rutina. Pero cuando se estaba cambiando, se quiso poner los pantalones, se resbaló de la cama y se cayó. No tiene fuerzas para levantarse y estuvo tirado una hora y media hasta que llegó Mariano. Menos mal que tenía que ir, sino podía pasar más tiempo ahí tirado. El médico dijo que estaba bien así que Mariano lo dejó en su casa, donde estaba la señora, María. Según tengo entendido, le sirvió algo de tomar, Santiago estaba en el sillón y no sé qué habrá querido hacer, que se volvió a caer. Porque sus piernas no resisten más su cuerpo. La verdad es que nunca pensé que iba a decaer de esta manera", aseguró.

Santiago le había pedido a Carmen que ante cualquier eventualidad sea ella la encargada de cuidarlo y que nunca lo lleve a un geriátrico, algo que cumplió al pie de la letra. Una vez más Carmen tomó el timón y se puso al cuidado de su ex marido.

Por su parte el hijo mayor de Santiago, Federico, aseguró: ‘La realidad es que se estaba vistiendo y se patinó de la cama. Llegué justo y lo ayudé a levantarse’, relató. Y agregó sobre la salud de su papá: ‘Pero la realidad es que está muy débil y pasa por ahí el tema. Estamos haciendo todo para que esté mejor". Santiago tiene 83 años y hace unos meses decidió retirarse del teatro en pleno éxito de su obra porque el físico ya no le daba. Ahora sufrió un nuevo accidente y cada vez se complica más.