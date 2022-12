Santiago del Moro explicó cómo usar un preservativo

Embed

“Cuando me tocó ser conductor de este programa, lo primero que pregunté es si en la casa iba a ver preservativo, desde pendejo es un tema que me ocupa un poco. Cuando era pibe me explicaron cómo era la cosa, y trataba de dar una mano con otros acerca de los profilácticos”, se sinceró Santiago del Moro ante los participantes de "Gran Hermano 2022".

El conductor contó que siempre fue un promotor de la difusión de los cuidados a la hora de mantener relaciones sexuales y del uso de métodos de protección, y que en una oportunidad, lo denunciaron por mostrar un profiláctico en televisión.

El conductor de "Gran Hermano 2022" sacó un preservativo y les mostró a los participantes -y al público en general- cómo es la forma correcta para utilizarlo, y también les recordó que en la casa había profilácticos y que los podían usar.

Para terminar les deseo que lo pasen lindo, que disfruten de la vida, que tengan sexo y usen preservativos.

Julieta jugó la espontánea

julieta.jpeg Julieta Poggio

Minutos antes de finalizar la emisión del programa de "Gran Hermano 2022" del martes, Santiago del Moro especuló y le preguntó a los analistas y a los exparticipantes sobre quien creían que había sido el jugador que realizo la nominación espontáneas de esta semana.

Una vez que cada uno dio su pronóstico, el conductor abrió el sobre con el comunicado de "Big Brother" y descubrió la incógnita al anunciar que Julieta Poggio había hecho la nominación espontánea de esta semana y especuló sobre quienes serían los votados, donde inmediatamente apareció el nombre de Agustín Guardis.