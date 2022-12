Habló la mamá de L-Gante sobre la vida del cantante

Embed

"Tamara fue la primera novia de mi hijo. Fue la única chica que entró a mi casa. Cuando estaban juntos nos llevábamos muy bien, la acepté desde el primer momento y cuando me enteré que estaba embarazada fue una sorpresa, pensé que eran tan jóvenes pero lo acepté al instante", explicó Claudia sobre su reacción al enterarse que iba a ser abuela.

Con respecto al conflicto que tuvo con la mamá de Jamaica, expresó: "Yo conozco la verdad, en este momento no voy a nombrar a nadie pero cuando ella muestra una bolsita de alimentos, atrás hubo una caja, pero no quiero hablar porque ahora ellos se llevan bien, están en buenos términos, tienen su casita nueva, su cuota, ya está” y explicó que ella es el nexo entre ambos.

La periodista Paula Varela le preguntó “¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió? Porque venía haciendo una carrera bárbara con nombre propio y ella se le pegó y tiene problemas todos los días, móviles en la puerta, lo aniquiló un poquito. ¿Vos lo sentís como mamá?”, entonces la mamá de Elián Valenzuela fue contundente “No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente”

Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa de El Trece, volvió por el vínculo con la empresaria mediática.

“¿No crees que Wanda lo puede utilizar, porque él se puede entusiasmar genuinamente pero recién está conociendo el medio? Ella dice que está separada, pero se va a desayunar con Mauro Icardi, ¡qué no me lo use al nene!", confirmó la mamá de L-Gante, tras lo cual agregó: "Yo le puedo hablar y él me dice todo que sí, que es grande y sabe lo que hace. Pero bueno primero hay que sentarlo a hablar, porque cuando uno empieza a decirle algo, dice que él sabe y se va".