Sayaka Kanda murió al caer un piso 22 de un hotel en Japón

La actriz y cantante del estilo conocido como “J-Pop", Sayaka Kanda, fue encontrada en el jardín exterior del cuarto piso de un hotel en Sapporo, Japón.

Entre las versiones que circulan sobre ella en la cinta "Sword Art Online Movie: Ordinal Scale", refieren un intento de quitarse la vida.

Se todos modos, policía de la prefectura de Hokkaido, quienes investigan el caso, no descarta que haya otras personas involucradas, según informaron.

La vocalista del grupo Trustrick viene de una familia de artistas. Su padre es el actor Masai Kanda y su madre es la cantante, Seiko Matsuda.

Sayaka Kanda entró al mundo del espectáculo en 2001. Sumado a múltiples proyectos, la actriz adquirió mayor notoriedad tras interpretar a "Anna" en la versión doblada al japonés de la película de animación de Disney, "Frozen".

También tuvo una importante participación al prestar su voz para videojuegos como "Danganronpa V3: Killing Harmony" donde dio vida a Kaede Akamatsu y a Junko Enoshima en las obras de teatro de la serie.

FG541KMXIAQgq5C.jpg Sayaka Kanda, actriz y cantante de Japón.

Mientras que también en el mundo del gaming encarnó a Kiwako Seto en "Let it Die", según informes, Sayaka Kanda estaba por interpretar nuevos papeles en el musical "My Fair Lady en Sapporo", sin embargo, no se presentó a tiempo para una presentación diurna, según mencionó el productor de la obra, Toho Co.

Aún el pasado viernes, la actriz y cantante nacida un 1 de octubre de 1986 en Setagaya, Tokio, Japón, habría asistido a un ensayo el pasado viernes, según mencionó la compañía discográfica.

Su muerte generó una enorme conmoción entre sus millones de fans en Japón.