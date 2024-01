Se calentó la China Suárez: "Vayan acostumbrándose o rajen"

"Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Metanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", lanzó la China Suárez en su cuenta Instagram como respuesta a los comentarios agresivos que recibió la última publicación que compartió.

image.png La China Suárez se hartó de las críticas por la forma en que se viste

La actriz compartió una serie de fotos en las que luce un conjunto rosa acompañado de moños blancos en el cabello y muchos seguidores no tardaron en criticarla por su look "infantil".

Los ya "famosos" haters que inundan las redes le espetaron que "por su edad no se podía vestir de esa forma", algo que ella decidió cortar de cuajo en este comienzo de 2024.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA CHINA (@sangrejaponesa)

"Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año", agregó la modelo.

"31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor", concluyó la China.

china-suarez.png La China Suárez se hartó de las críticas por la forma en que se viste

De esta forma, la actriz no dejó pasar por alto las críticas y dejó en claro cómo se va a tomar las cosas cada vez que la juzguen en las redes sociales.