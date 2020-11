Se celebraron los American Music Awards y Taylor Swift fue consagrada la artista del año

Este domingo pasado, a pesar de la pandemia, las entregas se realizaron igual desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles con algunas modificaciones como actuaciones pregrabadas para cumplir con el distanciamiento social. La conducción estuvo a cargo de Taraji P. Henson, cantante y actriz estadounidense.

Taylor Swift Wins Artist of the Year at AMAs 2020 - The American Music Awards

Taylor Swift no solo se consagró como la artista del año en los American Music Awards, sino que también como Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop y se llevó la terna al Mejor Video Musical por "Cardigan". De esta manera, la artista, sumó un total de 32 estatuillas acumuladas en la historia de la premiación, convirtiéndose en la figura más galardonada.

y2mate.com - Taylor Swift - cardigan (Official Music Video)_v720P.mp4 "Cardigan" - Taylor Swift

Por su parte, The Weeknd -quien sorprendió con un especial y llamativo atuendo- fue otro de los grandes ganadores de la noche. Fue reconocido como artista masculino favorito de soul/R&B y su producción "After Hours" se llevó el premio al álbum favorito de soul/R&B.

The Weeknd Wins Favorite Album - Soul / R&B - The American Music Awards

Y como no podía ser de otra forma, los surcoreanos de BTS, que venían arrasando en los rankings musicales, obtuvieron la estatuilla destinada al mejor grupo y al artista social del año, mientras que Justin Bieber se alzó con el premio al mejor artista masculino de pop/rock.

BTS Wins Favorite Duo or Group - Pop / Rock - The American Music Awards

El artista canadiense también fue reconocido en las ternas canción favorita de música country y colaboración del año por “10.000 Hours”, su participación junto al dúo Dan + Shay.

La mejor nueva artista fue Doja Cat y Becky G acaparó el mismo galardón pero a nivel latino; mientras que la británica Dua Lipa se consagró con la mejor canción en la categoría rock/pop gracias a “Don't Start Now”.

becky g.jpg Becky G - "Mejor nueva artista latina"

Entre los artistas masculinos de música latina, el elegido fue Bad Bunny, quien se impuso en una dura terna ante J Balvin y Ozuna.

La lista completa de ganadores de los American Music Awards 2020.

Artista del año

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift - GANADORA

The Weeknd

Nuevo artista del año

Lewis Capaldi

Doja Cat - GANADORA

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” - GANADORA

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé “Savage Remix”

Artista social favorito

BTS - GANADOR

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video musical favorito

Doja Cat “Say So”

Future ft. Drake “Life Is Good”

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift “Cardigan” - GANADORA

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista masculino favorito (pop/rock)

Justin Bieber - GANADOR

Post Malone

The Weeknd

Artista femenina favorita (pop/rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift - GANADORA

Dúo o grupo favorito (pop/rock)

BTS - GANADOR

Jonas Brothers

Maroon 5

Álbum favorito (pop/rock)

Harry Styles “Fine Line” - GANADOR

Taylor Swift “folklore”

The Weeknd “After Hours”

Canción favorita (pop/rock)

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Dua Lipa “Don’t Start Now” - GANADORA

Post Malone “Circles”

Roddy Ricch “The Box”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista masculino favorito (country)

Kane Brown - GANADOR

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista femenina favorita (country)

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris - GANADORA

Dúo o grupo favorito (country)

Dan + Shay - GANADOR

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum favorito (country)

Luke Combs “What You See Is What You Get”

Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country” - GANADOR

Morgan Wallen “If I Know Me”

Canción favorita (country)

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” - GANADORA

Maren Morris “The Bones”

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) “Nobody But You”

Artista masculino favorito (rap/ hip hop)

DaBaby

Juice WRLD - GANADOR

Roddy Ricch

Artista femenina favorita (rap/hip hop)

Cardi B

Nicki Minaj - GANADORA

Megan Thee Stallion

Álbum favorito (rap/hip hop)

Lil Baby “My Turn”

Lil Uzi Vert “Eternal Atake”

Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial” - GANADOR

Canción favorita (rap/hip hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP” - GANADORA

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “The Box”

Artista masculino favorito (soul/R&B)

Chris Brown

John Legend

The Weeknd - GANADOR

Artista femenina favorita (soul/R&B)

Jhene Aiko

Doja Cat - GANADORA

Summer Walker

Álbum favorito (soul/R&B)

Doja Cat “Hot Pink”

Summer Walker “Over It”

The Weeknd “After Hours” - GANADOR

Canción favorita (soul/R&B)

Chris Brown ft. Drake “No Guidance”

Summer Walker “Playing Games”

The Weeknd “Heartless” - GANADORA

Artista masculino favorito (latino)

Bad Bunny - GANADOR

J Balvin

Ozuna

Artista femenina favorita (latina)

Becky G - GANADORA

KAROL G

Rosalía

Álbum favorito (latino)

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG” - GANADOR

Canción favorita (latina)

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas X J Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa” - GANADORA

Artista favorito (rock alternativo)

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty one pilots - GANADOR

Artista favorito (adulto contemporáneo)

Lewis Capaldi

Jonas Brothers - GANADOR

Maroon 5

Artista favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle - GANADORA

for KING & COUNTRY

Kanye West

Artista favorito (música electrónica)

Kygo

Lady Gaga - GANADORA

Marshmello

Banda sonora favorita

Birds of Prey: The Album - GANADORA

Frozen II

Trolls: World Tour