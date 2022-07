Se cumplen 10 años del "Gangnam Style" de PSY

El 15 de julio de 2012, el cantante y rapero surcoreano PSY irrumpió en la escena musical mundial con un esmoquin azul brillante, un inolvidable baile a caballo y un enérgico ritmo que caía al ritmo de la pegadiza letra "Oppan Gangnam style".

En menos de seis meses, el 21 de diciembre de 2012, se convirtió en el primer video musical en alcanzar las mil millones de vistas en la plataforma, estableciendo el Billion Views Club (BVC) de YouTube.

Hoy diez años después, YouTube celebra este aniversario con los videos y artistas que junto a Psy llegan a millones de personas en todo el mundo.

Video musical más visto de todos los tiempos

1) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee - 7.8B

2) Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) - 5.7B

3) Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack - 5.5B

4) Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars - 4.6B

5) PSY - GANGNAM STYLE() M/V - 4.4B