Según informó The Hollywood Reporter, es cierto que desde la Casa del Ratón le ofrecieron a la empresa japonesa un cofinanciamiento para que Kevin Feige siga al frente de los films de Spidey. Pero el mismo no era de un 50/50, como se publicó en la mayoría de los medios, sino de un 30/70 –el cual seguía favoreciendo ampliamente a Sony-.

El planteo de Disney era lógico: los ejecutivos son conscientes que su tratamiento del personaje ha sido fundamental para que Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far from Home, 2019) rompiera la barrera de los mil millones en la taquilla. Y ése es su fundamento para exigir que se modifique el acuerdo inicial y conseguir más regalías.

Sin embargo, si lo vemos desde el otro lado, el acuerdo no tiene razones para ser modificado. Por más que les gustaría mantener al presidente de Marvel Studios como colaborador –por cuyos servicios no tuvieron que pagar un centavo hasta la fecha ni siquiera cuando participó en producciones ajenas al MCU como Venom (2018) y Spider-Man: Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018)-, Sony considera que no necesita ayuda externa para convertir otro film con Tom Holland en un hit.

Más allá del pesimismo reinante en las redes sociales, las negociaciones siguen abiertas. La ruptura perjudica a ambas partes y no sería extraño que todo se replantee. El MCU iba a girar en torno al carisma del amigable vecino de Queens y suena extraño que renuncie a esa posesión sin una mega oferta.

