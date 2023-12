Se supo el origen de la pelea entre Iliana y Marina Calabró

“Amo mucho, profundamente, a mi hermana y necesito más presencia de mi hermana, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue. Siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”, le reclamó Iliana a Marina.

Además, contó que hizo muchos esfuerzos por acercarse, pero no pudo conseguirlo: “Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. A esto, que es lo más grande que tiene. Que tome conciencia de lo más valioso que tiene, no hay nada más valioso que su hija y esta familia”.

Embed

Si bien la relación entre las hermanas siempre fue distante, el periodista Rodrigo Lussich contó cuál cree que es el origen de la discordia. “Desde un enfrentamiento que ellas tuvieron por el tema de Fabián Rossi en Intrusos hace ya 10 años, o más, la cosa nunca volvió a ser lo que fue”, afirmó el conductor de Socios del Espectáculo.

Es que el contador y exmarido de Iliana fue condenado a 4 años y seis meses de prisión en la causa de la ruta del dinero K, y además se supo que tenía una vida paralela con una amante en Panamá.

“Hay gente que dice que ahora Iliana se está tomando revancha por aquello que sintió que la hermana le hizo”, remató el periodista. Al final, Rodrigo Lussich pasó en limpio: “¡Marina está furiosa con Iliana!”.

Embed

Marina Calabró le respondió a su hermana

La periodista dio algunas declaraciones a Intrusos (América TV), mientras salía de su trabajo televisivo y se la podía ver bastante conmovida por la situación personal que está atravesando.

“Estoy laburando chicos. El miércoles cumplo años, encima 50. Me cae todo junto, hoy entiéndanme, yo les hablo siempre”, le dijo Marina al cronista de Intrusos, intentando eludir el tema.

“Las cuestiones familiares yo prefiero mantenerlas de la puerta para adentro”, explicó la periodista, que se retiró diciendo: “No quiero hablar, gracias por entender. Ya hablaremos”.