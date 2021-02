Sebastián Yatra acusado de no hacerse cargo de un hijo

En las últimas horas su nombre se volvió viral tras la creación de una cuenta en la red social Twitter @sooren1 que lo acusa de no responder los llamados de una chica quien dice estar embarazada de él. Según lo detallado por la propia cuenta, la misma fue creada con el único fin de que Yatra les conteste, ya que dicen que ni él, ni sus representantes responden los mensajes de la madrileña "embarazada".

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", denunciaron las creadoras de la cuenta quienes dicen ser las amigas de la damnificada.

fuerte-denuncia-contra-sebastian-yatra-se-hizo-viral-en- redes -sociales-1128589.jpg Publicaciones de la cuenta @sooren1 que acusa a Sebastián Yatra de no hacerse cargo de un hijo

Y continuaron en otro tweet: "Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente".

Hasta el momento Sebastián Yatra no apareció en las redes a desmentir o aclarar los hechos, pero resulta llamativo que la cuenta creada con el fin de comunicarse con el cantante ya haya sido eliminada junto con los mensajes publicados.

Los seguidores del artista salieron a defenderlo y en tan solo segundos Twitter se llenó de mensajes que acusaban a esa cuenta de ser una farsa total. "Primera vez que la dichosa “víctima” no quiere dar la cara y manda a una disque “amiga” quien le cree? Nadie! Para afirmar algo de manera legal se necesitan pruebas ridícula, muéstralas! A ver hazlo no lo haces porque no tienes! Ponle demanda Sebastián" publicó un usuario quien minutos más tarde añadió "Por cierto @piuli esta chica @soorgen1 es argentina y es fan de Tini, anda jodiendo e inventando una historia de @SebastianYatra que ya llegó a los medios! Ojalá puedan denunciar y generar demanda por difamación"

Primera vez que la dichosa "víctima" no quiere dar la cara y manda a una disque "amiga" quien le cree? Nadie! Para afirmar algo de manera legal se necesitan pruebas ridicula, muéstralas! A ver hazlo no lo haces porque no tienes! Ponle demanda Sebastián — andretye (@andretye1) February 17, 2021

"Disculpeme señora , pero no entiendo porqué sale usted hablar y no un familiar directo de la chica que "supuestamente" está embarazada??.. deja demasiadas dudas y hay pruebas que esa chica estuvo un afer con el cantante?? Si no queda como una difamación!! Es muy dudoso esto", publicó otra seguidora.

Disculpeme señora , pero no entiendo porqué sale usted hablar y no un familiar directo de la chica que "supuestamente" está embarazada??.. deja demasiadas dudas y hay pruebas que esa chica estuvo un afer con el cantante?? Si no queda como una difamación!!

Es muy dudoso esto — Karen Velazquez (@karen_maillen) February 17, 2021

Es muy dudoso esto — Karen Velazquez (@karen_maillen) February 17, 2021

Hasta denunciaron que dicha cuenta utiliza fotos de una persona de Internet ocultando su identidad en las redes.

Misma persona @soorgen1 ursurpadora encima cojes la dotó de una persona de internet pic.twitter.com/UtSP4qLYOp — yeyitospelitos374 (@lindarivera1263) February 17, 2021

Por el momento Sebastián Yatra, no apareció, pero ¿aparecerá? Lo dudamos. Por el momento el cantante disfruta del éxito de su último lanzamiento "Adiós".