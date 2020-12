"SEX, viví tu experiencia" reestrena con elenco renovado

y2mate.com - TRAILER SEX VIRTUAL - VOLIX_1080p.mp4 Trailer SEX virtual - Crédito: SEX, viví tu experiencia

En este espectáculo, diferente a una obra de teatro tradicional, se mezcla el arte, la música, el baile -comandado por Mati Napp-, el teatro y se le suma una experiencia sensorial y visual sobre el sexo, un tema que inquieta y genera incomodidades en muchos. "Se trata de un show donde el público vivirá e iluminará de diferentes maneras las fantasías que tiene en el plano del sexo", explicó Muscari sobre la obra en su momento.

El reestreno contará con un elenco renovado con la incorporación de Tyago Griffo y el adiós de Cachete Sierra, pero mantendrá la esencia y figuras como Diego Ramos, Noelia Marzol, Adabel Guerrero, Felipe Colombo y el "Tucu" López. La "Troupe" (grupo de artistas) estará conformado por Flor Anca, Ana Devín, Bianca Loponte, Juan Manuel Palao, Melody Luz, Gabriel Conti, Jitsu Díaz y Vixt "La Chica del Fuego".

Tyago Griffo 2.jpeg

"Elegí quedarme en Buenos Aires este verano y hacer temporada en la obra de Muscari. Me pone muy feliz que pensaran en mí y me den un lugar en el show donde pueda cantar y mostrar un perfil distinto. SEX es un desafío y me gusta sumarme a esta propuesta tan diferente. Estoy eligiendo los temas que voy a cantar y además toda la puesta en escena 100% sex de la mano de Muscari y Mati Napp, que es el coreógrafo", remarcó Tyago.

La experiencia exclusiva y para mayores de 18 años, comenzará el 15 de enero a las 21 hs y las funciones serán los días viernes a las 21 y 23 hs, y los sábados a las 21, 23 y 1 am en el Gorriti Art Center donde los espectadores podrán concurrir con anterioridad para disfrutar la experiencia del lugar y de la barra con tragos y platos inspirados en la "troupe".