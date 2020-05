Sexo en cuarentena: las confesiones de Griselda Siciliani

Griselda participó de un divertido cuestionario que le hizo su amiga y ex compañera de Educando a Nina, Jorgelina Aruzzi, quien escudada en el personaje de Jacky no dudó en poner a Griselda entre la espada y la pared con sus preguntas. "¿Vos tenés sexo virtual?", le consultó Aruzzi sin dar muchas vueltas. "No, no he tenido, Jacky. Alguna vez, alguna cosa... Pero no en la cuarentena. íNo tengo con quién!", respondió casi en un lamento Siciliani. Y enseguida Jorgelina reflexionó: "íClaro! ¿Qué vas a mandar la foto a un grupo de WhatsApp? ¿Para qué?" Aunque luego insistió: "¿Pero has mandado fotos así, livianita de ropa?" Y Griselda se sinceró: "Si, he mandado en alguna oportunidad".

Obviamente que a partir de esa afirmación, lo primero que se puso en consideración es el tema de la intimidad. Es que lo que le pasó a muchos famosos tiene que ver con que las imágenes han trascendido y fueron desparramadas por todas las redes, por eso Aruzzi le consultó. "íNunca la cara (en la foto)!" A lo que Griselda contestó: "Bueno, alguna vez, si confiás en la persona a la que se lo estás mandando...". "Y ahí cagaste", remató Jorgelina. Aprovechando la complicidad que hay entre ellas, Jorgelina le preguntó a Griselda si alguna vez se había enamorado de un compañero de trabajo. Y ella reconoció qué sí. "Me pasó con el padre de la nena", dijo en referencia a Adrián Suar, con quien tuvo a su hija Margarita.

Pero luego explicó: "Fue más raro, no fue tan clásico como ese enamoramiento de los compañeros de una ficción". Entonces Aruzzi concluyó: "O sea, no arrancó con una calentura, digamos".

