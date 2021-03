La actriz Sharon Stone lanzó un libro con sus nuevas memorias donde cuenta hechos de abuso en Hollywood y recuerda la película "Bajos instintos".

En "The Beauty of Living Twice" (La belleza de vivir dos veces), el libro con las nuevas memorias de Sharon Stone, la actrizofrece una dura mirada contra los depredadores sexuales de Hollywood, su carrera y la recordada escena del film "Bajos instintos" (1992).