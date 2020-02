Sigue la polémica por el faltazo de Jimena Barón a un show

Por eso ahora, desde la Municipalidad, reclaman el dinero que pagaron por adelantado por el espectáculo. Pablo Requejo, auditor municipal, explicó al portal Teleshow que aún no recibieron ninguna transferencia a modo de devolución del dinero que desde La Angostura pagaron previo al día del suspendido show y explicó cómo fue el modo de contratación, que no se realizó directamente con Antelofobia, la productora con la que trabaja la actriz, sino a través de un tercero.

"Cuando el Ejecutivo la contratan, lo hacen a través de un representante, Eduardo Bonuccelli. Se contrata a Jimena y a Agapornis con un paquete cerrado, a través del cual él se encarga del caché y de los demás gastos (traslados aéreos, alojamiento, etc.)", contó Requejo y explicó que al no asistir la artista, quien presentó un certificado médico, se le solicitó la devolución del reintegro de lo abonado por su performance.

Sin embargo, hasta el momento según explicó Requejo, "no hay información oficial sobre si el reintegro se pagó o no". Sí reconoció que Antelofobia (la productora de Jimena) "le habría reintegrado el dinero a Bonuccelli": "Pero no me llegó comprobante de transferencia al Municipio".