"Cielo Drive", la mirada argentina sobre los crímenes del Clan Manson

Claro que para un film realizado en los Estados Unidos, lo que menos se esperaba era un “companion” escrito íntegramente en la Argentina, pero eso ha ocurrido y el responsable no es otro que el actor y director Sebastián De Caro, gran conocedor de los secretos que rodean a todas y cada una de las películas que se estrenan en Hollywood. Famoso por sus increíbles anécdotas y por su particular manera de entrevistar, De Caro indagó entre varios especialistas del medio y obtuvo ocho testimonios fundamentales que obtuvo de los “hateful eight”, como denominó en referencia al penúltimo (hasta ahora) film de Tarantino a los escritores Carlos Busqued, Mariana Enriquez, los periodistas Alfredo Rosso, Darío Lavia, Juan Manuel Domínguez, y los músicos Nekro, Marcelo Pocavida y Mariano Roger, el guitarrista de Babasónicos.

En diálogo con POPULAR, De Caro contó cómo gestó esta nueva obra que ya está en todas las librerías.

-¿Qué diferencia propone este libro con uno cualquiera sobre los crímenes del Clan Manson?

El libro nació hace un año y medio, cuando advertimos que se cumplía medio siglo de los crímenes de la Familia Manson y al mismo tiempo nos enteramos de que Tarantino iba filmar la película “Once Upon in Hollywood”. Yo venía de publicar dos novelas en Penguin Randomhouse y quería escribir un libro de cine sobre Tarantino. Pero se han hecho tantos que no queríamos repetirnos, así que cuando vimos que Tarantino hacía una película sobre el Clan Manson, nos dimos cuenta de que era la oportunidad perfecta, así que lo primero que hice fue conseguir mucha bibliografía sobre el tema para intentar aportar algo nuevo.

-Con la cantidad de crímenes brutales que han sacudido a las sociedades de todos los países, ¿por qué creés que el asesinato de Sharon Tate y las personas que la acompañaban tiene un estatus que logra opacar a todos los demás?

Creo que este crimen ha tenido tanta trascendencia por lo simbólico más que por las cosas obvias que se pueden ver a simple vista. Creo que estos asesinatos han tocado una fibra muy sensible a nivel mundial, que está relacionada con algo muy crepuscular de la década de 1960. De alguna manera, el sueño hippie se evaporó y la década siguiente resultó ser muy violenta en todo el mundo en general y en Estados Unidos en particular. Ese país abrió la década de 1960 con el asesinato del ex presidente John Fitzgerald Kennedy y la cerró con los asesinatos de la Familia Manson. En los '70, y con el escándalo del Watergate, la sociedad de ese país se sintió en la orfandad en términos sociales, sin contar con una infinidad de revueltas estudiantiles y raciales. Por eso, para mí, los crímenes suceden en una época y lugar (Hollywood) muy particulares, y hay muchos elementos que confluyen allí, que hicieron que tenga esa trascendencia tan grande, más allá de los pormenores morbosos. La persona que se acerca con un interés real a esta historia no se preocupa por la cantidad de cuchillazos que le dieron a cada víctima sino por el significado de todo esto, qué rizoma se abre a través de algo tan siniestro.

-¿Cómo reclutaste un equipo tan lúcido para acompañarte en esta aventura?

Los entrevistados son ocho personas con las que ya había tenido (o tuve durante la realización del libro) el gusto de hablar. Fue una experiencia muy linda porque cada uno de ellos son personas muy comprometidas con su trabajo, muy apasionadas, y dejaron de lado toda frivolidad en las conversaciones.

-¿Se podría decir que "Cielo Drive" es el perfecto "companion" para la peli de Tarantino?

Ojalá “Cielo Drive” sea un libro que complemente a la película de Tarantino. Por la forma en que lo escribimos, logramos que el libro deje de lado todo tipo de morbo, sobre la pormenorización de la violencia. Es un sobre la cultura popular que rodeó un hecho trágico. A través de las páginas se pueden extraer las reflexiones que dejan las conversaciones con estas ocho personalidades, además de una línea de tiempo y una trivia secreta de las tres figuras que más resaltan en la película: Sharon Tate, Charles Manson y Quentin Tarantino. Yo soy muy fanático de los libros de la editorial Errata Naturae que toman un tópico y desarrollan ideas y ensayos a su alrededor, es decir que no van a lo fáctico, a lo que se puede googlear. Desarrollamos cosas muy lindas para el libro para ofrecerle al público.