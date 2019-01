Sin nombrarlo, Nazarena Vélez le siguió pegando a Fede Bal

Naza eligió Intrusos (América) para hacer una de las tantas catarsis mediáticas pese a jurar y perjurar que no iba a hablar más de la relación sentimental conflictiva de su hija con Fede Bal, que derivó e una denuncia por “violencia de género”. La misma que la justicia el año pasado cerró sin culpables. Ella volvió a tomar el micrófono, pese al bozal legal que pesas sobre sus espaldas, desde un móvil en Mar del Plata, donde trabaja en la obra de teatro Verdades Mentirosas.

Como nunca se cuidó de dar el nombre del aludido: “Según la justicia no puedo nombrarlo ni hacer referencia. Yo no puedo decir nada que él interprete que es para él. La demanda que él manda es de todo, no lo puedo nombrar en el universo, no puedo mandar un telegrama ni una paloma mensajera”.

Luego explicó que cuando fue a tribunales a notificarse de las restricción perimetral sintió vergüenza porque dice que la justicia tiene un trabajo mucho más importante que este tema particular: “En la justicia me explicaron que ellos tenían que hacer esa medida, por las dudas es preferible más que menos. Lamentablemente hoy en Mar del Plata hay un solo juzgado trabajando, hasta el día de hoy hay mas de 800 denuncias de violencia de género, 8 mujeres muertas por violencia de género. Me pidieron que lo cuente y que se sepa lo que está pasando, la verdad es que les pedí perdón por estar ahí por ocupar su tiempo y el de todas esas personas, me dio mucha vergüenza“.

Naza insistió sobre su disconformidad respecto de cómo la justicia resolvió el caso de su hija y Fede Bal un año atrás: “Yo estoy descreída de ese fallo. Mi hija pasó por la peor humillación como mujer, también es cierto que habló en un momento donde el tema de la violencia era un tabú tres años atrás. Nadie decía nada. Ella estuvo ocho meses en cama llorando, perdió trabajos y de pronto verla que se desarma se me parta el corazón”. Naza se refirió al llanto desesperado de la semana pasada cuando la madre fue citada por la justicia y no pudo hablar con la prensa a la salida de su trabajo en la función de la obra “Derechas” en La Feliz.

“No nos puede desestabilizar tanto una persona que solo quiere hacer daño, cuando te tocan un hijo es tremendo. Yo siento que desde el otro lado se quiere apagar con nafta el incendio”, atacó Naza y cuando vio que en el piso de Intrusos en Buenos Aires estaba su hijo Chyno Agostini pegó un grito de amor y advertencia. Primero le regaló unas cuantas palabras mimosas y luego le pidió al conductor Jorge Rial que “él tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. ¡por favor!, Chyno”. El hijo de Naza y hermano de Barbie días atrás amenazó con contar un hecho confuso de Bal con su familia y que eso habría cambiado su visión de él: “Cuando hablé con Federico, él me amenazó con mandarme a sus abogados”, dijo.

Federico Bal logró su cometido: Chyno se calló. Rial no logró que contará lo que tiene atragantado, incluso, su madre le pidió desde un móvil desde Mar del Plata para que no resbalara. Por lo que el joven, hijo de Naza de la relación con el cantante de cumbia, Daniel Agostini, prefirió elogiar a su madre que atacar a Fede Bal: “Es una madraza. Nos tocan a uno y nos tocan a todos. Siempre salimos todos adelante, nos cuidamos entre todos y ella es el núcleo de la familia, nos guía. Ya estaba harto con todo lo que se andaba diciendo. Me arrepiento porque le hace mal a mi madre y a mi hermana, pero fue un ataque de ira de no saber qué hacer”.

El Chyno se excusó de hablar con la intención de preservar a la madre y a la hermana: “No voy a decir nada. La realidad es que si vi un episodio cuando cayó todo a pleno este tema y hasta acá llego”

Carmen: “Va a tener que dar explicación a la Justicia”

Ayer Carmen Barbieri en el programa Hay Que Ver (Canal 9) sostuvo que “mañana (por hoy) Nazarena va a tener que dar explicaciones a la justicia”. Porque la diva entiende que la mamá de Barbie Vélez violó el bozal legal que le impedía hablar en los medios de su hijo, Federico Bal.

Naza fue la invitada en el programa Intrusos (América) en el edición de ayer y la nota con su hijo “El Chyno” duró casi una hora. La diva fue muy dura con su par: “Nazarena le hace decir a sus hijos lo que ella no puede decir”, contó Barbieri. La semana pasada fue denunciada por Fede por “hostigamiento” y la justicia ordenó una restricción perimetral y bozal legal. “Yo soy la más mala del condado, imagináte no hablo porque explícitamente me lo pide mi hijo. Y, a veces, hay que saber callar”, dijo. Y remató: “todos saben la verdad, que no es la que cuenta Nazarena. Ella sabe de las reuniones familiares y no puede mirar para otro lado porque está todo en la justicia”.

Laurita confía en que se resuelva todo en tribunales

“Prefiero estar al margen de todo eso. Qué se yo, cuando confías en alguien le crees lo que te cuenta, lo que dice que siente, sea hombre o mujer. Después fueron a la justicia y los demás solo acompañábamos desde afuera. Es ahí donde se tiene que resolver. Yo estoy en paz con todo eso”, contó Laurita Fernández sobre el romance de su ex pareja Fede Bal y Barbie Vélez.

No es un testimonio al azar porque se supone que en aquel entonces, tres años atrás, Laurita habría la tercera en discordia en la separación que terminó en la justicia.

Laurita, al igual que su ex novio, disfrutan de sus respectivos éxitos en La Feliz, ella con Sugar y él con Nuevamente Juntos. En un matutino, además, Laurita se mostró a favor del colectivo de Actrices Argentinas: “Estoy recontra a favor de la mujer, de la igualdad, en contra de la violencia. A veces hay que ser extremista para lograr el equilibrio, es la única manera de cortar con el machismo”.