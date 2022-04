Sofía Jujuy Jiménez se separó de su novio

En ese sentido una de las intimas amigas de Jujuy y panelista de Socios en el espectáculo, Luli Fernández, aseveró que "la realidad es que ellos tenían una relación súper linda pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía" e indicó que "ella estuvo mucho tiempo de viaje, ahora estuvo casi dos meses en Dubai y tiene idea de irse a vivir a otro país. Ha tenido propuestas de trabajo en Europa y tiene muchas ganas de irse".

"Lo conocí, me lo crucé en un restaurante. Mucha camisa hawaiana. Ella es muy arriba, tiene una energía hermosa, pero a él lo vi muy libre", continuó Fernández y explicó que se enteró de la determinación de su amiga tras un evento que iban a compartir juntas: "yo estaba en un evento, me habían contado que iba a ir y como no la vi, le mandé un mensaje", detalló.

Para respaldar sus dichos, la panelista dio a conocer los últimos chats que mantuvo con su amiga en los que esta le aseguraba que se estaba "por ir de nuevo. Me voló la cabeza el viaje y tengo algunas propuestas de laburo piolas pero me voy sola" y remarcó que con Bello tienen "la mejor. Pero ya no estamos más juntos. La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera".

Fue entonces cuando Fernández concluyó señalando que "cuando habla de proyectos distintos se refiere a que Bauti tiene un hijo chiquito de siete años, entonces Sofi se quiere ir a probar suerte afuera y él no la puede acompañar. Cuando te sumás a una persona que tiene hijos hay un montón de cuestiones complejas".