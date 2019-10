"No está al día con los alimentos. En este momento, debe 24 mil pesos. El otro día tuvimos la última audiencia y no se presentó", aseguró la joven.

"Cuando tenés un hijo, tenés que asumir responsabilidades y madurar. No me voy a meter con los padres de Rodrigo, el padre es él. En este momento, la única que se hace cargo económicamente de mi hijo es mi mamá", continuó Sorrenti.

Y enseguida contó como está su situación judicial. "Yo inicié acciones con un abogado por el tema de la cuota alimentaria, y él no se presentó a la audiencia ni su abogado. Después, había tenido un acuerdo con él que era que dejemos al nene afuera de las redes sociales.Querés subir una foto con tu pareja y mi hijo, hacete un perfil privado en el que tengas a la gente más allegada. Mientras sea una persona pública y tenga 300 mil seguidores, yo como madre no quiero que publique imágenes de mi hijo con su novia, que está hace 9 meses, y levantan las fotos para hacer notas. El nene tiene 2 años y no tiene noción de lo que pasa", explicó sobre la medida cautelar que solicitó.

Al escuchar esto Rodrigo mandó un audio desconociendo la situación judicial y en cuanto al reclamo tuvo una frase polémica. "Lo que si sé es que los arranques estos los tiene cada tanto. Estaba medio de novia con un pibe y estaba tranquila. Ahora se ve que se peleó y...No tengo idea de la denuncia porque a nosotros no nos llegó nada. Ni el bozal legal ni nada. Nos enteramos por Instagram porque el abogado de ella subió una historia", contó.