“Yo creo que el verano de revista trajo esto. Nació el amor. Hay arrumacos. Ella lo va a negar y él se va a enojar conmigo”, deslizó el asesor de moda Mariano Caprarola en Flor de Tarde (Magazine).

Molesta por el chimento, la influencer no tardó en salir al cruce. “Desubicado de mier…, @mariancaprarola. Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mí. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores”, publicó en su cuenta de Twitter. Contundente.

