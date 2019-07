Valeria Archimó lloró al aire por su separación de Guillermo Marín

"Hubo desgaste... La remás, la remás y no te sale. Es difícil", dijo en una entrevista con Los ángeles de la Mañana. Cuando el conductor Ángel de Brito le preguntó si el distanciamiento estuvo relacionado con el hecho de que trabajan juntos, ella respondió muy angustiada: "Un poco, sí... no quería llorar, pero estoy sensible". Y agregó que según ella el tema de un vínculo tan largo entre ellos fue lo que de alguna manera terminó por distanciarlos.

"Nos conocimos haciendo La Revista de Buenos Aires y a partir de ahí seguimos trabajando juntos. Nos llevamos bien, de hecho estamos bien ahora", explicó Archimó. "No es que no nos podemos ni ver. No terminamos a las patadas", aclaró en el ciclo de El Trece.

Además, contó que en el final de la relación tuvieron una discusión fuerte y decidieron dormir en cuartos separados. Dijo que su pequeña hija Ambar empezó a notar que algo raro pasaba entre sus padres. Por ese motivo, ellos le explicaron la situación: "Le dijimos que papá iba a tener otro departamento, que iba a tener dos casas. De hecho nos ve juntos. Por ahora la está llevando bien, no está mal. Está contenta y sigue con su rutina", dijo llorando.

Valeria Archimó

ADEMÁS:

