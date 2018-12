Y añadió: “Me di cuenta en la calle de eso, cuando mostré lo que quería de mí, haciendo chistes la gente me decía que se entretenía conmigo. La gente en la calle me decía que me veía enojada, que no me enganche y yo no podía salir de eso. La verdad que repaso el año y hubo cosas buenas y cosas que hubiese deseado no pasar”.

Además desmintió rumores de pelea con Carmen Barbieri y Valeria Archimó, compañeras de elenco en Mar del Plata: “Dentro de un elenco pasa de todo porque te ves todos los días. A veces llegás de mal humor o tenés roces. Pero es todo una mentira. Fuimos a tomar algo con Carmen, hay buena onda”.

