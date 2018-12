Ahora, una de las víctimas de este lamentable momento ha sido Iluminados, el ciclo que conducía Luis Ventura junto a Adriana Salgueiro a las 22 horas. Tras conocer vía WhatsApp que no continuaría al aire en 2019, el periodista realizó un duro descargo en vivo.

Para el ex Intrusos, la situación es una gran injusticia porque según sus propias palabras todo su equipo soportó estar dos años sin cobrar. "Nos vemos obligados a decir adiós de manera abrupta, de manera vergonzosa, de manera muy doliente porque creo que nosotros no nos merecíamos la forma en que se comunicó el término del ciclo", aseguró.

Sin medias tintas, el periodista resumió los motivos que llevaron a la AM 630 a atravesar el peor momento de su historia: "Esta empresa, desgraciadamente, estuvo plagada de rufianes, sinvergüenzas, delincuentes, estafadores, que vaciaron una radio emblemática de la radiofonía argentina. Dejaron esto, el despojo de una emisora que hoy da vergüenza en las condiciones en las que se encuentra".

Y en este sentido, agregó: "La emisora que tuvo a glorias de la radiofonía, por acá pasaron gloriosos profesionales, está muy lejos de esta casa que fue arrasada por un tsunami de delincuentes. Por eso me voy llorando, con un puñal clavado en el medio del pecho, con la garganta hecha un nudo, porque ya no puedo expresar la indignación que me embarga".

Después de este descargo contundente, Ventura dejó el estudio y la señal continuó con su su programación musical.

Al parecer, el motivo detrás de este inesperado despido es que desde el sindico habrían cambiado las reglas de juego: Iluminados debería empezar a pagar su espacio en la señal. Ese habría sido el disparador de este escandaloso levantamiento y el peor final para el ciclo.

ADEMÁS:

