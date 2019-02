Sol Pérez se peleó en vivo con Javier Milei y abandonó un programa

El pico máximo de tensión surgió mientras debatían la redistribución de ingresos. "Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", se quejó la vedette.

A lo que el economista respondió: "Tenés un montón de errores conceptuales. Esto es independiente de si tenés más o menos plata, es una cuestión de valores morales. El liberalismo no es sólo superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi última charla".

El debate llegó a tal punto que Pérez se enfureció cuando Milei le recomendó que leyera algunos libros para tener argumentos a la hora de debatir. En línea con él, David Kablin agregó: “No estoy de acuerdo ciento por ciento con los conceptos de Milei, pero me parece que para discutir con él hay que tener una cierta cantidad de conocimientos".

En ese momento, la notera anunció que se iba: “Chicos, me voy a retirar. Estamos hablando de la realidad… Esto es un horror, no puedo creer esto. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos porque son dos boludos", remató mientras se levantaba de la mesa y se retiraba del estudio.

Por su parte, el Pollo Álvarez, conductor del ciclo de Net TV, le pidió a la panelista que regresara, y solicitó a sus compañeros: “No hagamos un reality”.