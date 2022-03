Sol Pérez y una pelea con la nueva "chica del clima"

dol.jpg

En la actualidad, quien está pisando fuerte en dar el pronóstico en la televisión es Marina Señuk, la joven de Misiones que aparece en TN y El Trece. Pero antes hizo un reemplazo inolvidable en TyC Sports.

La modelo y comunicadora pasó por la señal de deportes hace cuatro atrás, como reemplazante de Sol y recordó en una entrevista con La Nación que hubo roces porque justamente la llamaron para cubrir la vacante del clima.

“Querían cambiar el aire, cambiar el perfil. Y sí, se armó un revuelo tremendo, pero yo soy perfil super bajo…Yo voy a trabajar. A Sol no la conocía. Ella en su momento me trataba como ´la chica esta´, pero la verdad es que no me tomo nada personal”, contó.

“Yo tiro buena onda y siempre deseo lo mejor para ella y para todos. Por suerte, en ese momento también lo manejé de esta manera. Cada una hace y dice lo que quiere con respeto y en ese momento yo no salí a decir nada”, lanzó la joven y agregó: “Entendí que ella, por ahí, tiene un perfil mucho más mediático del que tengo yo”.