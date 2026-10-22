La cantante contó que su padre, Omar, atraviesa desde hace cinco o seis años un cuadro que afectó su memoria y que esa situación la llevó a dedicarle una canción en su nuevo álbum.
Soledad Pastorutti habló sobre el estado de salud de su padre, Omar, y reveló que desde hace cinco o seis años atraviesa una situación que afectó profundamente su vínculo familiar. “Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo”, contó la cantante y se refirió a la canción que le dedicó en su nuevo disco a quien jugó un papel fundamental en el desarrollo de su carrera artística.
La artista visitó el programa "Nuestra mañana" en Radio Mitre, para presentar "Vale la pena", el álbum con el que celebra sus 30 años de trayectoria. Durante la conversación, recordó el papel fundamental que tuvo su padre en el desarrollo de su carrera y explicó que la canción “Mi refugio” nació como una forma de agradecerle por todo lo que hizo por ella.
“La Sole” contó que el proceso de grabación estuvo atravesado por la emoción. Según explicó, registró el tema una sola vez y el resultado final conservó características de una grabación de prueba.
“La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle”, relató.
La cantante también reconoció que atravesar la situación familiar mientras continuaba con sus compromisos profesionales fue difícil. “Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, expresó.
Consultada sobre si había vuelto a interpretar la canción, explicó que solo la había escuchado nuevamente cuando tuvo que participar en la realización del video.
Durante la entrevista, Soledad recordó que su padre no solo la acompañó en el plano personal, sino que también participó activamente en sus primeros pasos profesionales. Omar compró los primeros 5.000 discos de su hija para evitar que se rescindiera su contrato con Sony y se ocupó de venderlos en estaciones de servicio y conciertos.
“Él me hizo La Sole”, afirmó al repasar aquellos años. También lo describió como una persona que confió en sus hijas y les dio libertad para tomar sus propias decisiones.
“Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, señaló.
La artista explicó que, aunque ella es la integrante más conocida de la familia, siempre mantuvieron una relación cercana. Además, manifestó su tristeza por la situación que atraviesa su padre y por las experiencias que, según considera, él podría disfrutar junto a sus nietos.
Con Mi refugio, “La Sole” incorporó a su nuevo álbum un agradecimiento personal a quien fue una figura central en su vida y en la construcción de su carrera artística.
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