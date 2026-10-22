La cantante también reconoció que atravesar la situación familiar mientras continuaba con sus compromisos profesionales fue difícil. “Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, expresó.

Consultada sobre si había vuelto a interpretar la canción, explicó que solo la había escuchado nuevamente cuando tuvo que participar en la realización del video.

. Soledad Pastorutti habló del delicado momento de su papá y recordó su apoyo en la música.

Durante la entrevista, Soledad recordó que su padre no solo la acompañó en el plano personal, sino que también participó activamente en sus primeros pasos profesionales. Omar compró los primeros 5.000 discos de su hija para evitar que se rescindiera su contrato con Sony y se ocupó de venderlos en estaciones de servicio y conciertos.

“Él me hizo La Sole”, afirmó al repasar aquellos años. También lo describió como una persona que confió en sus hijas y les dio libertad para tomar sus propias decisiones.

“Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, señaló.

La artista explicó que, aunque ella es la integrante más conocida de la familia, siempre mantuvieron una relación cercana. Además, manifestó su tristeza por la situación que atraviesa su padre y por las experiencias que, según considera, él podría disfrutar junto a sus nietos.

Con Mi refugio, “La Sole” incorporó a su nuevo álbum un agradecimiento personal a quien fue una figura central en su vida y en la construcción de su carrera artística.