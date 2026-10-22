Andy Kunetzoff se metió a fondo en la polémica por Hernán Casciari: ¿Qué dijo?

El conductor de Perros de la calle enfrentó a la prensa en pleno conflicto judicial de su excolumnista con la justicia.
Andy Kunetzoff regresó a la conducción de Perros de la calle, en Urbana Play. Y habló con la prensa sobre Hernán Casciari, -quien fue su columnista durante diez años-, y ahora es investigado por la justicia por el uso del dinero y su falta de devolución a los inversionistas, en sus proyectos cinematográficos.
"Me enteré de todo el asunto de Casciari estando afuera. Es un tema delicado para nosotros en cómo encararlo, pero simple, no hay algo que vayamos a revelar, son sensaciones que uno puede tener", dijo Andy, ante los cronistas, quienes lo abordaron a su regreso de un viaje. "No me quiero poner en juez de nadie, yo creo en las personas y sigo creyendo en Hernán, te mentiría si digo que no. Para mí no es un estafador, pero insisto, es una valoración personal, no tengo la respuesta de qué pasó".
"Hernán vino diez años a Perros de la calle, entonces hay distintas historias. Yo lo conozco a y por ahí se ceba a veces... Vino este año una vez y que fue el día que se murió el Indio Solari. Después no volvió más...”. expresó, Kunetzoff. "La propuesta de Hernán era una alternativa a los medios tradicionales, entonces encontró en Editorial Orsai un lugar para que mucha gente pueda escribir su libro. Yo valoré esa propuesta, pero que uno tenga confianza en alguien no impide escuchar hoy el reclamo de la gente que se siente damnificada".
"Confié en Hernán a tal punto de que uno de los proyectos más importantes que tengo, que es el de Maradona, lo puse en Orsai... así que imagínense si no confío en él... La cultura de Orsai de que sea colaborativo y autogestionado me parecía muy buena y me sigue pareciendo, pero esa colaboración necesita confianza y eso en alguna parte se rompió", reconoció, el conductor. "Nosotros no tenemos que ver con Orsai, yo puedo responder por lo que pasa en Perros de la calle".
“La forma de recaudar esuna manera que se utiliza en todo el mundo. La verdad me sorprende mucho. No tengo información y no quiero decir”, expresó el director y realizador nacional, Juan José Campanella.
“Reitero por lo que yo conozco, no había nada de malo ni de engaño”, cerró, el cineasta. Recordemos que la investigación judicial contra Casciari se basa sobre la administración de los fondos, las promesas de rentabilidad y las rendiciones de cuentas reclamadas por los socios productores.
comentar