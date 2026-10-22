Andy Kunetzoff se metió a fondo en la polémica por Hernán Casciari: ¿Qué dijo?

LA MIRADA DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA

“La forma de recaudar esuna manera que se utiliza en todo el mundo. La verdad me sorprende mucho. No tengo información y no quiero decir”, expresó el director y realizador nacional, Juan José Campanella.

“Reitero por lo que yo conozco, no había nada de malo ni de engaño”, cerró, el cineasta. Recordemos que la investigación judicial contra Casciari se basa sobre la administración de los fondos, las promesas de rentabilidad y las rendiciones de cuentas reclamadas por los socios productores.