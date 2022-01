Star+ anunció la fecha de estreno de 'How I Met Your Father'

Embed

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, "How I Met Your Father" cuenta con la producción ejecutiva de Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman y Adam Londy y es una producción de 20th Television.

fjyo-eqwya8fugy-768x768.jpeg How I Met Your Father se estrenará en Star+ el 9 de marzo

La serie está protagonizada por Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, con las participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

A pesar de ser muy ansiada por el público luego del gran cantidad de espectadores que logró captar "How I Met Your Mother", la precuela, varios medios internacionales hablaron de lo que les parecieron los primeros capítulos que ya fueron estrenados en otros países.

Una de las principales críticas es que, los productores del show, no tienen en claro que lo que hizo que "How I Met Your Mother" funcionara como funcionó se encontraba en los personajes y en su química.

"Desde el episodio piloto había una química tangible entre Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan. De hecho, eso fue lo que sostuvo el “show” durante todas sus temporadas, más allá de la identidad de “la madre” titular de la comedia", apuntó un medio británico. Y agregó: en "How I Met your Father” esa química particular no existe. Lo que hay es un poco de potencial que pueda ser desarrollado".

Otro de los puntos que destacaron es el exhaustivo trabajo de la serie por revivir el show anterior en lugar de utilizar esa energía en darle un toque diferente y distintivo a Sophie (Hilary Duff).

Dejemos en claro que las reseñas fueron realizadas en base a los dos primeros capítulos. Hay que esperar y ver como se desarrolla esta serie a lo largo de sus episodios. Porque si se quedan con la idea de repetir una fórmula anterior con pequeños cambios, no sabemos si realmente llamará la atención del público nuevamente.