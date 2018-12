Producida por el director Jon Favreau, The Mandalorian se convertirá en la primera serie de acción real del mundo de "La Guerra de las Galaxias"; y estará situada en el planeta del cazarrecompensas Boba Fett, de acuerdo a un comunicado lanzado por Disney este miércoles.

Pascal interpretará a un solitario pistolero en los confines de la galaxia, aunque no será Bobba Fett, como se supuso en una primera instancia, sino un hombre que desempeña la misma profesión de riesgo.

Ahora, se anunció también que el elenco incluirá a la actriz Gina Carano (Deadpool), así como a Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nick Nolte (48 Horas), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Rocky, Depredador), Omid Abtahi (American Gods) y el cineasta alemán Werner Herzog, aunque no se precisó qué papel interpretará cada uno.

"Nos estamos divirtiendo mucho trabajando con este grupo increíblemente talentoso y emocionados de que todos vean lo que estamos haciendo", indicó el escritor y productor ejecutivo de la serie, Jon Favreau, en un comunicado.

The Mandalorian se ubica después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, reveló Favreau anteriormente. Esto la sitúa cronológicamente después de El retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983) pero antes de El Despertar de la Fuerza (The Force Awakens, 2015)", en tiempos de la Nueva República, a cuya autoridad le cuesta alcanzar las regiones donde vive el protagonista.

The Mandalorian se estrenará a finales del año próximo en Disney+, la plataforma de streaming que el estudio planea lanzar también en 2019.

Además de The Mandalorian, Lucasfilm anunció hacer unas semanas que prepara en simultáneo una nueva serie basada en la exitosa película Rogue One, que contará con el mexicano Diego Luna reinterpretando al capitán Cassian Andor.