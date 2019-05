Strangers Things: ¿qué clásicos ochentosos inspiran la tercera temporada?

¿Qué reminiscencias se vienen? Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, ya le adelantaron a Entertainment Weekly cuáles fueron sus musas para los episodios que se estrenan el próximo 4 de julio en Netflix.

Los clásicos que tuvieron en cuenta los realizadores son: las tres primeras realizaciones sobre Indiana Jones, Picardías Estudiantiles (Fast Times at Ridgemont High, 1982), El Enigna de Otro Mundo (The Thing, 1982), Tras la Esmeralda Perdida (Romancing the Stone, 1984),Fuga a la Medianoche (Midnight Run, 1988), Jurassic Park (1993) y la filmografía de David Cronenberg.

En principio, sabemos que estos guiños estarán presente con la inclusión de nuevas criaturas –sí, ya no solo se trata del Demogorgon-. Además, Dustin (Gaten Matarazzo) y Steve Harrington (Joe Keery) tendrán su propia peripecia al mejor estilo de aquellas comedias para adolescentes en el que la comicidad era todo. Aventura y terror asegurado.

