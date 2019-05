"Volver al Futuro" regresa en 2020 pero de la forma más inesperada

Lo cierto es que hay gente a la que le gusta revivir este clásico de clásicos del cine ochentoso y por eso los DVD, las repeticiones en el cable y en Netflix siguen con gran demanda por parte de los fans de Marty, el Doc Brown y el DeLorean volador.

Pero lo que nadie se esperaba, es que al director Robert Zemeckis –que no pega un hit hace años- decidiera retomar su primer gran éxito -bueno, quizá ese haya sido Día de Locos (I Wanna hold your hand, 1978) pero ustedes saben a cuál nos referimos- y llevarlo nada menos que al teatro… ¡en forma de musical!

A tal efecto, el director rescató del ostracismo a su antiguo socio y guionista, Bob Gale, y convocó nuevamente al gran Alan Silvestri (que siguió una carrera plagada de éxitos como la banda sonora de las películas de Avengers, por poner un ejemplo) y comenzó a trabajr en este proyecto que tendrá su primera función el 20 de febrero de 2020 en el Opera House de Manchester, Inglaterra.

El sitio Entertainment Weekly oficializó que la obra contará con las canciones más famosas de la primera película como “The Power of Love” de Huey Lewis & the News, “Johnny B. Goode” de Chuck Berry y “Earth Angel”, de Curtis Williams.

Asimismo, la producción lanzó un teaser trailer promocional protagonizado por el actor Olly Dobson, para anunciar que los tickets ya están a la venta.