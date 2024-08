Survivor: el llanto de Samanta, la octava eliminada

"Me siento traicionada y desilusionada" le dijo Samanta a Marley, y continuó "Consideraba a mis compañeros como amigos, pero en este juego, la lealtad no existe. Estoy emocionada porque los consideraba mis amigos. Es un juego. Esto puede pasarle a cualquiera y en este último juego me mostré más débil, y sí, me estaba costando mucho, pero siento que tenía más para dar".

Samanta también mostró su sorpresa y decepción ante su la eliminación, ya que se sentía que tenía mucho más para dar en la competencia "No me lo esperaba y me da mucha desilusión" dijo y agregó "Me voy feliz por la experiencia y por el cambio rotundo de vida, pero me siento desilusionada de parte de ellos".

Antes de irse, Samanta dejó un mensaje muy claro para todos sus compañeros "Quiero decirles que no confíen en nadie. Con cada persona que hablás te dicen otra cosa, entonces está bien, entiendo que es un juego y me arriesgué a esto. A cualquiera le puede pasar e igual me voy contenta".

Su amiga y compañera de tribu, Martina Musillo, también se mostró afectada y llorando por la eliminación de Samanta expresó "Estoy totalmente sorprendida, shockeada y un poco desilusionada con el resultado. No me lo esperaba para nada y menos en esta instancia. Menos con el consuelo que recibí de mis compañeros estando mal y el grupo que se había formado. Sentí que era una más y me sentí querida, así que me impactó mucho".

En su última entrevista en la isla, Samanta Herdt reflexionó sobre su experiencia en el reality de Telefe "Fue una experiencia hermosa. Siento que tenía más para dar y soy esto que mostré, un poco inocente e ingenua porque no di lo mejor de mí. Pensé que mostrando lo que soy había podido lograr buenos lazos con todos".