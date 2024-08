Survivor: con Inés inmune, Julieta fue eliminada

La tensión era palpable en este nuevo Concejo Tribal, donde la participante de Río Grande -Tierra del Fuego-confirmó las sospechas de sus compañeros al levantar su mano y anunciar que tenía el ídolo de inmunidad. "Yo lo tengo y lo quiero jugar" dijo con determinación.

Embed

Marley verificó y confirmó que Inés Lucero tenía el ídolo, y anunció que todos los votos que habían sido emitidos para ella ya no tenían validez. La jugada no podría haberle salido mejor a la participante trans de "Survivor, Expedición Robinson" ya que consiguió anular los 3 votos que recibió para que abandonara la competencia.

Por otra lado, Julieta Clemente mostró su sorpresa y también su decepción al ser eliminada "No salió el plan que teníamos para la votación" le expresó al conductor del reality, quien le preguntó si sentía que había gente que no le contó lo que iba a pasar "Sí, hubo tres votos y éramos ocho. No me quería ir" respondió contundente.

image.png

La despedida de Juli fue muy emotiva, con Inés llorando y la estudiante de derecho eliminada mostrando su decepción y la sensación de traición que le quedó en la boca "Me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé", explicó ante el Concejo Tribal.

image.png

La votación reveló que Agustín Pérez, Juan Pablo Busilachi e Inés Lucero habían votado por Julieta Clemente , mientras que Malena Kerschen y Fiorela Fraccaro habían votado por la participante trans. La eliminada también expresó su decepción con Inés, a quien acusó de ser una "traidora" y "cínica" por votarla después de que ella le contó sus secretos.

image.png

La jugada de Inés Lucero cambió el curso del juego, y ahora la competencia está más intensa que nunca. ¿Quién será el próximo en caer?.